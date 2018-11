Adobe Symposium: Kunstmatige intelligentie en voice zullen digitale ervaringen ingrijpend veranderen

Zijn marketeers nog druk met uitvinden wat ze met AI kunnen, ondertussen dient de next big thing zich alweer aan; spraakgestuurd computergebruik. Dat maakt het bestelproces nog eenvoudiger en kan daardoor de verkoop stimuleren. Apparaten als Amazon’s Alexa – met name in de VS razend populair – en Apple’s Siri vragen veel geduld van de gebruiker voordat ze je begrijpen. Maar de technologie gaat in rap tempo voort. Perry: ‘De techniek is nog niet zo goed als het zou moeten zijn, maar het is zoveel beter dan het ooit was. Voice assistence is de volgende grote disruptor in de markt die enorme gevolgen zal hebben voor merken.’

Denk aan ons online koopgedrag. Het kan volgens Perry zomaar gebeuren dat voice commerce - spraakgestuurd bestellen - bij de merken zelf, distributeurs overbodig maken. De assistant die voor je zoekt, leert je stem en voorkeuren kennen. Die data vormen de context voor gepersonaliseerd zoeken en dat kan leiden tot de keuze voor een merk, zonder dat er interactie plaatsvindt met een distributeur. Stembediening heeft de potentie om de intermediairs in de keten over te slaan. Merken moeten nu kijken hoe ze gesproken zoekopdrachten kunnen exploiteren als kanaal of medium. Uiteindelijk willen de consumenten zelf kiezen, maar ze willen ook verrassende aanbiedingen krijgen: een merk dat mij dat kan bieden, heeft een plek in mijn leven.’