Magic Leap is uit. Weet het ons te betoveren?

De veelbelovende augmented reality bril Magic Leap Creator is  in een aantal Amerikaanse steden eindelijk te koop. Voor 2.295 dollar krijg je een headset, controller en micro PC en na bestelling komt iemand hem thuis bij je installeren.

Op dit moment zijn er verschillende apps te gebruiken via het operation system Lumin OS, zoals een ¬† muziek experience van Sigur Ros , cre√ęren in de ruimte¬† met Create , een social suite waar je met iemand kan chatten of kan samenwerken.

En je kunt bijvoorbeeld via de browser Helio New York Times AR je kamer in slingeren. De reviews zijn wisselend, velen vinden de AR headset beter dan de HoloLens, maar het is nog geen grote sprong voorruit.