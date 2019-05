Coachella dompelt bezoekers onder in technologie en Jack Daniels vertelt merkverhaal met AR-etiket

Tijdens Coachella 2019 werden de bezoekers alleen ondergedompeld in nieuwe muziek, maar ook in nieuwe technologie. Zo was de festival-app voorzien van een speciale AR functie en werden op de Sahara stage  optredens ondersteund met AR-visuals. En dan was er nog de AR-installatie Brighter in the Dark van Childish Gambino waarmee bezoekers via een Google Pixel telefoon en andere sensoren konden interacteren met zijn muziek Childish wist hiermee bovendien op een slimme manier reclame te maken, door via Airdrop met alle iPhones op het festival foto’s te delen van zijn samenwerking met Adidas.