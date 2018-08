Wegwijs worden op je nieuwe werkplek met Augmented Reality

De AR start-up Ubiquity6 richt zich volledig op multiplayer AR. Wat je dan krijgt is dat iedereen dezelfde virtuele content op hetzelfde moment ziet. Ongeacht of je nou een iPhone of Android device hebt. Ubiquity6, dat onlangs 27 miljoen dollar ophaalde in een nieuwe investeringsronde, heeft in het San Francisco Museum of Modern Art een nieuwe demo gegeven . Het toffe was dat 100 mensen tegelijkertijd via AR met de surrealistische kunst van René Magritte interacteerden.