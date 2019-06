Tracken van menselijke bewegingen zorgt voor nieuwe kunstzinnige uitspattingen

Google heeft AR ge√Įntegreerd in zijn zoekresultaten en binnenkort wordt AR¬†ook onderdeel van YouTube. Dat is interessant voor bijvoorbeeld de makers van¬†make-up tutorials. Immers, hun kijkers¬†kunnen het geleerde¬†gelijk in AR uitproberen. M.A.C is het eerste cosmeticamerk dat hier samen met creators mee experimenteert.

Daarnaast is het nu mogelijk om 3D-assets te gebruiken in display advertising. Met het 3D-platform Poly kun je 3D-modellen maken die je kan gebruiken in banners. Zo kunnen mensen de geadverteerde producten op alle manieren bekijken. Nog niet in AR, maar dat is een kwestie van tijd.

Veel mooie nieuwe mogelijkheden waar creatieven maar wat blij mee zouden moeten zijn. Uit een  onderzoek van Unity blijkt echter dat veel creatieven nog moeite hebben om AR te gebruiken. Gebrek aan technische kennis en kosten zijn de grootste drempels.