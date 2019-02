Is Mirrorworld de nieuwe revolutie na het internet en sociale media?

Om AR naar het volgende niveau te brengen, zijn de volgende zaken nodig: 1) slimme digitale ogen (sensoren/camera) die dankzij AI beter snappen wat ze zien; 2) een volledige, digitale 3D-kopie van de wereld zodat AR perfect versmelt met de omgeving; en 3) een infrastructuur (AR Cloud) die dit allemaal opslaat en op het juiste moment toont.

Die digitale 3D-kopie van de wereld is er nog niet, maar heeft al wel een naam: Mirrorworld. Dat is tenminste de naam die Wired-oprichter Kevin Kelly er in een zeer lezenswaardig artikel aan heeft gegeven. Hij denkt dat AR na het internet en sociale media, het derde platform wordt dat de wereld gaat veranderen.

"Eventually, everything will have a digital twin. This is happening faster than you may think".