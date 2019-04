Steek die hamburgers in de fik voor een gratis Whopper

Burger King treitert McDonalds wel vaker in¬†campagnes, maar lijkt die strategie nu uit te breiden naar¬†al hun concurrenten. In Brazili√ę is de Burger King-app voorzien van een¬†nieuwe AR-feature. Door de camera te richten op een poster of advertentie van een concurrerend burgermerk,¬†dan steek je die¬†in de fik. Want ‚ÄúFlame grilled is always better‚ÄĚ. Vervolgens verschijnt er een voucher waarmee je een gratis Whopper kan halen. Funny. En dit wakkert natuurlijk weer de discussie aan van wie het virtuele domein eigenlijk is, in dit geval een advertentie.