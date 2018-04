Ze zijn bij Facebook stilletjes op zoek naar mogelijkheden om de nieuwe Europese datawetgeving te omzeilen. Huh? Datawetgeving? In het kort: 25 mei wordt de ‘General Data Protection Regulation’, kortweg GDPR, van kracht die de gegevens van gebruikers op Facebook beter gaat beschermen. Deze wet zou ook van toepassing zijn op iedereen buiten de VS en Canada omdat men daar akkoord gaat met de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door het bedrijf in Ierland (EU, dus). Nu heeft Facebook dus het idee om deze wet te omzeilen. Dit geldt dan niet voor de Europese gebruikers, dat is haast onmogelijk, maar wel voor de gebruikers in Australië, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het gaat hier om zo’n 1,5 miljard gebruikers die andere voorwaarden zullen ondertekenen dan de Europese gebruikers. Kan Facebook dit zomaar doen? Zij vinden van wel! Ze geven als reactie dat het logisch is dat de inhoud van de voorwaarden verschilt, deze is namelijk per land zo relevant mogelijk opgesteld. En tja, de regelgeving is nou eenmaal in ieder land anders. Slim of sluw?