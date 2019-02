Creatieven, film- en televisiemakers omarmen steeds vaker AR

Als de camera van onze mobiele telefoon virtuele content over de fysieke werkelijkheid kan plaatsen, dan kunnen televisiecamera’s dit natuurlijk ook. Dat gebeurt ook steeds vaker, zoals afgelopen zondag bij de Super Bowl. Naast het tonen van player stats zag  de opening er ook fantastisch uit.  Maar ook bij het Amerikaanse Weather Channel staan de weermannen vaak midden in een AR spektakel, zoals onderstaande video over de recente ijsstorm in Amerika.