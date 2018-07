Deloitte opent expertisecentrum voor blockchaintechnologie

Binnen BlockCenter komt alle Blockchainexpertise die binnen de organisatie aanwezig is bij elkaar. Bij de start zijn er zo’n honderd experts van Deloitte Nederland aangesloten bij de BlockCenter community en dat aantal zal de komende tijd flink gaan groeien. Over hee Noord-West Europa bestaat het blockchainnetwerk uit ruim duizend experts.



Geen wondermiddel

De blockchain expertise die in het BlockCenter is verzameld, richt zich op uiteenlopende disciplines: van Audit tot Financial Advisory en van Risk Advisory tot Consulting en Tax & Legal. ‘De kennis bij Deloitte is enorm breed en dat zorgt ervoor dat wij onze klanten goed kunnen adviseren over hoe zij blockchaintechnologie kunnen inzetten,' zegt Toon Segers, partner bij Deloitte en verantwoordelijk voor de blockchainpraktijk.

Blockchain is geen wondermiddel voor het oplossen van elk probleem, zegt Jacob Boersma, sr manager van het blockchainteam van Deloitte. ‘Rondom blockchaintechnologie heerst momenteel enorm veel hype en de verwachtingen zijn nogal overspannen. Toch ben ik ervan overtuigd dat blockchain over een aantal jaren niet meer is weg te denken.’



Groeigebieden

Deloitte ziet blockchain als een van de belangrijkste groeigebieden voor innovatieve proposities. Het consultancybedrijf streeft daarom actief naar een prominente rol in het ecosysteem. Zo is Deloitte consulting partner van de Blockchaingers hackathon (de grootste blockchain hackathon ter wereld) en lid van de Enterprise Ethereum Alliance.