Drie beginnersfouten die je kunt voorkomen als je aan de slag gaat met voice

door Ronalt Pont

Weinig zullen er bij stilstaan, maar we naderen een historische datum. Op 17 november is het dertig jaar geleden dat Piet Beertema als eerste Nederlander toegang tot internet.

In de eerste jaren was het internet zet sterk het domein van paper natives. Denk aan bibliothecarissen die massaal online documenten bewaarden en grafisch vormgevers,die zich hadden omgeschoold tot webdesigner. Pas met de introductie (in 1998) van het SSL protocol werd het web werkelijk interactief en ontstond er ruimte voor e-commerce.

Met voice verandert de omgang met het internet. En opnieuw zie je hetzelfde patroon.



Bedrijven en organisaties gaan voor het verbeteren van klantreizen en klantervaringen vanuit, dat ze voor vernieuwing te rade moeten gaan bij digital-natives en agile millenials. Je kunt je afvragen of dat een verstandige benadering is. Waarom? Omdat een online benadering al snel vastloopt op de conventies van digital-natives en de beperkingen van agile.

Voice is namelijk niet 'gewoon' een verbeterde vorm van internet. Net zomin als voice het toetsenbord overbodig zal maken. Om innovatief te zijn, doet het er helemaal niet toe of je bent opgegroeid in het online tijdperk of thuis bent op social. Vergeet ook het romantisch dagdromen over garages met soldeerbouten en knipperende gigabyte lampjes.

In de praktijk zien wij digital-natives erop vastlopen dat ze vanuit hun conventies de stem niet kunnen goed gebruiken voor het zoeken naar informatie. Of dat ze nauwelijks begrijpen hoe normale mensen in het dagelijks leven elkaar hulp te vragen. De kunst is daarmee verder te komen door waarde toe te kennen aan de betekenis van dialoog en de emotie van een merk.