Halloween vierden we met virtuele kostuums op Snapchat en Facebook

Met Halloween verkleden we ons om een andere identiteit aan te nemen. Iets wat we met AR-lenses en -filters eigenlijk het hele jaar door doen. Het viel me dan ook op dat er dit jaar enorm veel lenses en gezichtsfilters in het teken van Halloween stonden. Een klein overzicht:

Snapchat heeft onlangs een feature gelanceerd waarmee je zelf (Halloween-) lenses kan tekenen. Om de mogelijkheden van deze feature te laten zien, had Snapchat zes creators, waaronder de bekende Alie Jackson, gevraagd om een creatie te maken. De resultaten zien er te gek uit.

HBO had voor zijn nieuwe serie Watchmen een wedstrijd uitgeschreven om een filter te maken in lijn met de donkere graphic novel waarop de serie is geïnspireerd. De winnaars kon je 1 op 1 voor Halloween gebruiken .