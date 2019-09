'Iedereen zegt wel data-driven te zijn, maar er is nog een lange weg te gaan'

Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie je klant goed in kaart brengt aan de hand van data? Niels de Kind en Boudewijn Beks bespreken dit vraagstuk met presentator Meike de Jong in de eerste aflevering van Digital Dialogues, de nieuwe podcastserie van Adformatie en Google. In zes afleveringen zullen verschillende kopstukken uit het vak bespreken hoe bedrijven een digitale en data-gedreven marketingorganisatie kunnen worden, waarbij ook de privacy van klanten in ogenschouw wordt genomen.

Hoe weet je nou of bepaalde data relevant zijn voor jouw bedrijf? Volgens Beks is dat eigenlijk best makkelijk. ‘Je moet een doel hebben. Je moet weten wat je met data wilt doen, maar dat kan een uitdaging zijn. Dat zien we wel vaker.’ Bedrijven kunnen als doel hebben contact te willen maken met de klant, vertelt Beks. ‘Maar wat is contact? Hoe druk je contact uit? En hoe kun je vervolgens contact meten? En hoe kun je een verbeterde relatie met je klant meten?’

Buienradar wil bijvoorbeeld niet alleen weten wat de bezoeker allemaal bekijkt op de website, maar men wil ook weten wat de interesses zijn van de bezoeker, vertelt De Kind. ‘Dan kun je veel relevanter je producten en advertenties daarop afstemmen. Om dat te doen, moet je meer weten dan alleen het zoek- of kijkgedrag op die website.’

Een helder doel is dus van belang. Maar ook experimenteren is niet onbelangrijk. Beks: ‘Dat vind ik ook altijd wel een mooie: gewoon testjes op geaggregeerd niveau. Probeer erachter te komen hoe je met minder data meer kunt doen. Kijk dus naar oplossingen als machine learning en ook de mensen die daarbij horen om dat soort dingen te laten doen. Dat is denk ik superrelevant. En leuk ook.’