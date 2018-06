Lip Sync Live en films kijken op Instagram

Het is alweer 2 jaar geleden (2016) dat Instagram besloot om de tijdlijn niet meer in chronologische volgorde te laten zien maar over te stappen op een algoritme. Met deze wijziging maakte het platform zichzelf niet populair, toch bleef iedereen wel actief en groeide het platform rustig door. Het was lange tijd onduidelijk hoe dit algoritme precies werkt maar nu geeft Instagram dan toch eindelijk tekst en uitleg. Er zijn drie belangrijke factoren die bepalen wat en hoeveel je te zien krijgt; hoe recent een post gemaakt is, wat je relatie is tot die persoon en hoeveel interesse Instagram denkt dat je gaat hebben in de post. Je interesse wordt bepaald door je gedrag, wat heb je in het verleden leuk gevonden, hoe reageer je op bepaalde accounts, etc. De relatie tot een persoon wordt bepaald aan de hand van je interactie met iemand; like je alles? Reageer je vaak? Bekijk je vaak het profiel? Etc. De mensen waar je veel interactie mee hebt zullen ook vaker in je tijdlijn verschijnen. Dan zijn er nog wat randzaken als; hoe vaak open je de app? Hoe lang gebruik je de app? En hoeveel mensen volg je? Instagram weet dus veel over je en probeert dit zo goed mogelijk te gebruiken om een zo interessant mogelijke tijdlijn te creëren! Wij missen de chronologische volgorde, maar was dat echt zoveel beter?