‘Machine learning kan opbrengst digitale marketing sterk verhogen’

Inzet van machine learning voor digitale marketing in korte tijd meetbare resultaten opleveren. In sommige gevallen draagt dit bij aan een groei van het aantal online transacties tot maar liefst 50%, zo melden de onderzoekers. Volgens het door Boston Consulting Group in opdracht van Google opgestelde onderzoeksrapport maakt slechts 2% van alle bedrijven optimaal gebruik van data driven marketing. Deze kleine groep zou daarmee in staat zijn om hun omzet met 20% op te voeren en 30% meer kostenbesparingen te realiseren.