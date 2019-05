Met data zitten redacties op goud, het kost alleen tijd om het te delven

Daarnaast bieden data je inzicht in hoe verhalen presteren. Wanneer worden artikelen goed gelezen? Welk kanaal zorgt voor bereik? Wanneer moet een artikel extra in de etalage om meer lezers te bereiken? Interessante informatie voor redacties. SmartOcto (gebruikt o.a. door De persgroep, SBS en ANP) biedt deze inzichten in een overzichtelijk dashboard. De regionale omroepen innoveren op dit gebied in Regiolab – en plotten data (artikelen, gebruikers) op een kaart om te monitoren of ze binnen hun regio alle gemeenten bedienen.

De mogelijkheden van data zijn eindeloos . Je zit op bergen goud, maar het kost tijd om het te delven. En niet iedereen heeft zoals de mensen van Bellingcat de tijd om een avond te grasduinen op Google Streetview. Of de resources en skills van een Pointer om verhalen uit de data te halen. Journalisten en redacties staan vaak zo onder (tijds)druk dat het lastig is om tips van datadashboards of lessen uit monitoring tools in je dagelijks werk te implementeren.