Outsmart wil grote merken laten groeien als startups

Beide oprichters hebben een brede ervaring in zowel de bureauwereld als de wereld van startups. Samen richtten ze Social Embassy op, het eerste socialmediabureau dat in 2013 werd overgenomen door Dentsu Aegis en later geintegreerd in Isobar. Jongeneel was daarnaast actief als investeerder in en mentor voor startups en agencies.

‘Merken werken met zoveel bureaus en intern zijn er veel mensen betrokken. Hierdoor is de aandacht versnipperd, ontbreekt echte verantwoordelijkheid en gaat er in de uitvoering vaak veel verloren. Wij brengen focus aan en richten ons op de metric that matters most met een werkwijze en tactieken uit de startup wereld,’ zegt Van der Velden.