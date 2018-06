RAI geeft bezoekers gepersonaliseerde adviezen met hulp van kunstmatige intelligentie

Recommenders die op basis van persoonlijke interesses en andere data content of producten aanbevelen, zijn voor bekend van online partijen als Spotify en Netflix. Met de introductie van deze technologie bij de RAI doet AI-technologie nu ook zijn intrede in de evenementenwereld. De introductie vindt vandaag plaats in een toepasselijke omgeving: de AI Expo Europe 2018.

Het idee achter de inzet van recommenders is dat bezoekers aanbevelingen ontvangen die zijn gebaseerd op hun persoonlijke interesses en gedrag, maar ook van dat andere bezoekers. ‘Zo kunnen we gegevens, zoals reviews of gedrag, vertalen naar relevante, gepersonaliseerde, maar soms ook verrassende aanbevelingen,’ zegt Pieter Bons, datawetenschapper bij Ortec, het bedrijf dat tekent voor de ontwikkeling van de recommender applicatie die Rai gaat inzetten.

Visitor Journey

RAI organiseert jaarlijks tientallen beurzen, zoals de Horecava en de Huishoudbeurs, en ziet het als belangrijkste doel om ‘bezoekers en exposanten op inspirerende wijze samen te brengen’. ‘Hoe beter wij onze bezoekers begrijpen, hoe beter wij in staat zijn inspirerende ontmoetingen te faciliteren met relevante exposanten,’ zegt RAI's cio (chief intelligence officer) Bret Baas.

Bij het testen zag hij dat er meer en betere ontmoetingen plaatsvonden tussen bezoekers en exposantenten. ‘Daarom zetten we de technologie nu in voor al onze zelf georganiseerde evenementen. We zijn begonnen met het sturen van persoonlijke aanbevelingen aan bezoekers voorafgaand aan hun beursbezoek en bouwen dit nu uit naar de oriëntatiefase, de reisvoorbereiding en de nazorgfase. Zo kunnen we bezoekers langs de hele visitor journey helpen meer waarde uit onze evenementen te halen.’





Hoge verwachtingen

Bons heeft hoge verwachtingen van de AI-gestuurde technologie op de beursvloer. Zo is het mogelijk om inzichten uit de recommender te gebruiken om de beursruimte slimmer in te richten, in lijn met de informatiebehoeften van bezoekers. Ook kunnen organisatoren hiermee nieuwe onderwerpen ontdekken die op een beurs behandeld moeten worden. Hij verwacht dat AI-technologie ook in sectoren zoals de reis-, retail- en mediabranche, een grote rol gaat spelen.