Schone kleding als een service. Hoe Henkel innoveert in de wereld van waspoeder

‘Henkel Ventures moet je echt zien als corporate venture capital afdeling. Met de nadruk op corporate. Daarmee wil ik zeggen dat we niet als een puur financieel gedreven venture capitalist werken. Wij kijken eerst naar de strategisch waarde van een investment, en pas daarna naar de financiele dimensie. Ons primaire doel is leren. We weten waar we vandaan komen, kennen de markt en weten waar we staan. Maar we weten ook dat markten in hoog tempo veranderen. Om in Laundry en Home Care en de andere segmenten waarin we actief zijn op termijn succesvol te kunnen zijn, hebben we toegang nodig tot degenen die deel uitmaken van deze verandering. Dat wil zeggen: startups en andere partijen die deze nieuwe technologieën en businessmodellen ontwikkelen.

'We zijn ervan overtuigd dat we alleen succesvol kunnen zijn als we ons met deze partijen verbinden en hebben een aantal strategische gebieden gedefinieerd waar we deze willen realiseren. Een van die gebieden, is de markt van on demand diensten. Door hierin te investeren krijgen we toegang tot die markt en leren we vanuit een insider standpunt begrijpen wat er aan de hand is, hoe consumentengedrag aan het veranderen is.

'Dat klinkt als eenrichtingsverkeer, maar dat is niet zo, verzekert Schuffenhauer. 'Als Henkel hebben we ook iets te brengen, behalve geld. Neem de dobbi-case. Daarin zijn drie partijen berokken: Ruben en Maurits, twee entrepreneurs die alles weten van het reinigen van kleding; PostNL, een topspecialist in logistiek; en Henkel, een fabrikant met 140 jaar ervaring in de consumentenmarkt. Met die complementaire kwaliteiten laten we de startup groeien. Het gaat echt over een strategische alliantie waarbij de startup ons toegang geeft tot nieuwe technologieën en markten.