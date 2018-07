Snake keert terug in Augmented Reality-versie in de trein

Was jij vroeger ook helemaal verslaafd aan Snake op de Nokia 3310? Dan is er goed nieuws, want de razendpopulaire mobiele game keert terug. En wel in een augmented reality versie die je kunt spelen in de trein. De slang is veranderd in een treinstel dat rondrijdt over het uitklaptafeltje voor je in de trein. Verder is het een feest der herkenning. De AR-game werd ontwikkeld door het Amsterdamse bureau Capitola. Het is gebouwd op basis van Facebook AR studio en wordt direct vanuit een FB advertentie geactiveerd. Met de AR-versie van de gameklassieker wil NS het loyaltyprogramma NS Extra onder de aandacht brengen van studenten.