Na Pokémon Go wordt Harry Potter de tweede AR mainstream hit

Bose AR is het augmented audioplatform dat Bose levert met de AR-audiobril Frames. AR-audio, ook wel spatial audio genaamd, is AR zonder beeld. Tijdens SXSW werden de eerste AR iOS apps voor deze bril van Bose gepresenteerd, zoals de audiogame Komrad AR, de golf-app Golfshot, Otocast (audio tours) en Naviguide (navigatie). Met de app Traverse verplaatst het geluid je door de ruimte en tijd. De ene keer sta je met Elvis Presley in een geluidsstudio in 1969, de andere keer land je op Mars. De app is ontwikkeld door Vrai Pictures van Jessica Brillhart voormalig lead VR filmmaker van Google.