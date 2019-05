Tech-trend: zo experimenteert NOS met belevenisjournalistiek

De NOS experimenteerde de afgelopen jaren met diverse digitale technieken, waaronder verticale video’s en virtual reality. Dat laatste staat voor nu even on hold, zegt Ankersmit. ‘Wat virtual reality sterk maakt, is dat je plekken kunt laten zien waar mensen normaal gesproken niet komen. Maar de montage kost veel tijd. Stel je hebt vandaag een event, dan kun je het pas over twee dagen klaar hebben. We hebben het voor nu even in de ijskast gezet.’

De arbeidsintensieve producties zijn de moeite waard, benadrukt Ankersmit, maar je moet alleen wel strategisch een onderwerp kiezen. ‘Deze artikelen maken we slechts een paar keer per jaar, waarin we inhaken op de actualiteit. We letten erop dat ze tijdloos zijn, zodat we ze opnieuw kunnen publiceren zodra het onderwerp weer in het nieuws komt. Hierdoor beschikken we inmiddels over een database met allerlei specials, die hartstikke interessant en leuk zijn.’