Welke mogelijkheden biedt de connected auto voor adverteerders?

Vanwege de veiligheid van de inzittenden laat Telenav nu nog alleen advertenties zien als de auto stilstaat, maar op termijn zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. En het mooie is, automobilisten staan welwillend tegenover reclame in de auto. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 67 procent van de bestuurders bereid is om advertenties te zien in ruil voor bijvoorbeeld gratis navigatie- of beveiligingssoftware. Zo maakt reclame de weg vrij voor uitgebreidere diensten in de auto én meer mogelijkheden voor adverteerders.

