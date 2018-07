Wéér gegevens op straat door Facebook en een ‘trio’ bij Instagram

WhatsApp heeft een nieuwe functionaliteit! De optie houdt in de beheerders van de groep de enige zijn die berichten mogen plaatsen in de groep. Huh? Yes, je kunt dus niet op deze berichten reageren in de groep, wel via een privé-appje natuurlijk. De nieuwe functie is vooral bedoeld voor leraren of teamleiders, die op deze manier met een grote groep mensen kunnen communiceren terwijl het wel overzichtelijk blijft. Zelf proberen? Dat kan, je moet hiervoor de nieuwe update installeren. Als je deze hebt kun je functie vinden onder Groepsinformatie, in Groepsinstellingen.