Zo combineer je mixed reality met de evenementenbranche

‘Ons idee bestaat uit modulaire stands. Dit betekent dat we als het ware met grote legoblokken stands in elkaar zetten. Deze zijn weer makkelijk af te breken en de blokken kunnen worden opgeslagen in de Rai. Op deze manier is er geen sprake van verspilling. De grote blokken kunnen door middel van robots worden geplaatst in een evenementenhal. Robots bouwen een soort basisstand, ook wel een blank canvas. Met mixed reality moet zo’n stand worden aangekleed. Bezoekers van een evenement kunnen dan een bril krijgen en via die bril wordt zo’n stand dus aangekleed. Het klinkt niet per se baanbrekend, maar het hele concept bestaat nog niet. We kregen ook als feedback van de jury dat we echt out of the box hebben gedacht.’