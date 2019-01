Zo helpt augmented reality ons met koken en kopen

Vlak voordat David Bowie overleed in 2016 bezocht ik een tentoonstelling over hem in het Groninger Museum. Dat was behoorlijk indrukwekkend. Niet voor niets trok de expositie wereldwijd 2 miljoen bezoekers. Diezelfde expositie kun je nu ook in AR bekijken met de David Bowie Is app . De app is vrij prijzig, bijna $8, maar het ziet er te gek uit. Slim om een reizende tentoonstelling zo te verlengen en ook leuk als je nog niet geweest was.