Zo willen bureaus vormgeven aan het geluid van merken

Ligt bij Speaky de focus op 'voice ervaringen', bij E.A.R. gaat de aandacht primair uit naar het vormgeven van een onderscheidend ‘merkgeluid'. Tot op heden is er nauwelijks aandacht voor klank en stem van een merk. Daardoor klinkt vrijwel elk bedrijf dat actief is met een eigen Google Action of Amazon Skillprecies hetzelfde, ongeacht of het een bank, postbezorger of supermarkt is.

Met de verwachte explosie in voice assistants, is dit niet niet langer houdbaar, vindt Martijn Been van Amp.Amsterdam, het bedrijf dat samen met Embot en Readspeaker het initiatief heeft genomen tot de oprichting van E.A.R. 'Het is niet de vraag óf bedrijven moeten inzetten op voice, maar hoe ze effectief en onderscheidend kunnen zijn.'

Die auditieve eenheidsworst is niet alleen zonde, het is ook onnodig, vindt Maarten van de Koevering van ReadSpeaker: 'De websites van bedrijven zien er toch ook niet exact hetzelfde uit? Waarom accepteren ze dat van hun voice assistant dan wel?'

Behalve op het ontwikkelen van een merkgeluid richt E.A.R. zich op de spraaktechnologie. Op dit moment vallen gesprekken tussen gebruikers en voice assistants nog geregeld stil omdat de vraag of het commando niet herkend wordt. ‘Met de juiste artificial Intelligence algoritmes maken wij gesprekken met chatbots en voice assistants veel natuurlijker,’ zegt Fadoa Schurer van Embot. 'De context van gesprekken wordt zo beter begrepen en de voice assistant zal niet met zijn mond vol tanden staan door vragen die hij niet begrijpt.’