André Dammers brengt 5 odes aan de dames

Deze week is Andre Dammers, CD bij Omnicom PR Group en begenadigd copywriter, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week*.

Dammers over zijn week: ‘Ik wil deze week een ode brengen aan de dames. Waar zijn ze in ons vak? Voor mijn gevoel is het glazen plafond voor managers wel zo’n beetje doorbroken, maar lijkt de creatieve vloer van gewapend beton. Zelfs in hippe online bureaus kom je nauwelijks vrouwelijke copywriters of artdirectors tegen. Zijn we met zijn allen zo vooringenomen of aartsconservatief? Weigeren mannen hun riante positie op te geven? Zijn vrouwen niet in staat offers te brengen en mannen wel? Mij intrigeert het dat dames in de periferie van ons vak wel hun plek weten te bemachtigen. Denk aan regisseurs, stylisten, illustratoren. En buiten ons vak lukt het nog beter. Ik heb er een paar geslaagde voorbeelden van. Indrukwekkend welke creatieve voetafdruk deze dames achterlaten. Hopelijk dient het vakgenotes als inspiratie om hun hakken of boots stevig in de creatieve vloer te planten. Want dat vrouwen het talent hebben om de wereld mooier te maken lijkt me geen onderwerp van discussie.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Een ode aan de dames: Es Devlin is een baas

'Ik open de week met Es Devlin. Ze noemt zichzelf artist en stage designer. Ik noem haar een duivelskunstenaar. Het is nauwelijks in woorden te vatten wat ze doet en maakt. Zelf omschrijft ze het als "creating large-scale performative sculptures and environments that fuse music, language and light". Vrij vertaald komt het erop neer dat ze wereldwijde tours van grootheden als Beyoncé en U2 vormgeeft, indrukwekkende museale installaties bouwt en de openbare ruimte met AI omtovert tot een poëtisch universum. Netflix heeft al een docu over haar gemaakt, de Wall Street Journal en New Yorker wijdden artikelen aan haar, Ted bood haar een podium. Es Devlin is een baas. En echt niet alleen omdat ze aan een complete studio vol getalenteerde gasten leiding geeft.'