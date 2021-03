Zes makers die dagelijks de wereld mooier maken

Deze week was Cyril van Sterkenburg, directeur en partner Vandejong, communicatie voor verandering, en ADCN-bestuurslid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Werk aan de wereld!

Cyril over haar week: 'Bij Vandejong proberen we de wereld een beetje mooier, leuker en beter te maken. Inspirerend vind ik de makers die dit ook dagelijks doen, maar dan alleen of met een heel klein clubje. Vanuit hun hart, eerst op kleine schaal, maar soms veroveren ze de wereld! Deze week trakteer ik je op vijf (of eigenlijk zes) bijzondere makers die op inspirerende wijze hun ambities waarmaken.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Maud Wiemeijer - ANNE+

'Maud is de scenarioschrijver van ANNE+, een dramaserie over het (liefdes)leven van Anne, een lesbische twintiger uit Amsterdam. Dat ze lesbisch is, vormt de rode draad (de plus staat steeds voor een ander persoon, vaak een liefde in haar leven), maar is ook totale bijzaak. De serie is een lichtvoetig, origineel en nonchalant avontuur over liefde en relaties van twintigers anno nu.

Juist het doorbreken/ontbreken van een ‘complexe of zware’ LHBTQ+ verhaallijn, maakt deze serie zo sterk. ANNE+ was te zien op verschillende filmfestivals, is terug te kijken via NPO Start en bereikte via YouTube honderdduizend kijkers wereldwijd. En nu is er een speelfilm op komst. Voor ons te zien in de bioscoop (vanaf eind september, deo volente, red.) en wereldwijd via Netflix!'

De eerste twee seizoenen zijn te bekijken via NPO Start en sinds deze week ook op Netflix.