Hoe meer ideeën, hoe beter de ideeën – wijst onderzoek uit

Het rapport bevat daarnaast ook inspirerende essays over creativiteit van artiesten zoals John Legend, om het rapport wat 'sexier' te maken, zegt WeTransfer zelf.

In een eerder stadium probeerde de 'bestandendeler' al het creatieve process van andere wereldsterren als Björk te ontrafelen en vorig jaar deed het voor het eerst gedegen onderzoek naar het ongrijpbare fenomeen hoe creatieven hun beste ideeën opdoen.

Creativiteit is een proces

Dit jaar gaat WeTransfer een stap verder, of liever gezegd dieper. De essentie van het rapport is dat meer ideeën uiteindelijk leidt tot betere ideeën.

Zo valt verder te lezen: ‘Het is handig om creativiteit te zien als een proces, dat bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het bedenken van ideeën, de tweede stap is het evalueren van de verzameling ideeën en degene door te selecteren waaraan je verder wilt werken.

‘In het onderzoek Idea Generation and the Quality of the Best Ideas van Insead en The Wharton School of the University of Pennsylvania uit 2009 werden studenten in verschillende groepen uitgedaagd om ideeën voor nieuwe producten te bedenken, die vervolgens werden beoordeeld op hoe innovatief ze waren. De bevindingen waren behoorlijk helder. De groep die meer ideeën had, had betere ideeën. Dit is logisch – hoe groter het aanbod, hoe intenser de concurrentie en daardoor hoe hoger de lat.

‘Maar de onderzoekers merkten ook het belang op van variantie; het zijn de uitersten die ertoe doen, niet het gemiddelde of de norm. In de meeste innovatie-instellingen geldt dan ook: liever 20 hele slechte ideeën en één uitstekend idee, dan 21 alleen maar goede ideeën.’

Kortom, aldus WeTransfer, is het van belang dat ideeën (voor een betere wereld) de ruimte krijgen, óók slechte. En minder meetings en social media graag.

Bekijk hier de online versie van het onderzoek.