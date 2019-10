‘Wie zich onderscheidt met moed krijgt daarvoor erkenning’

‘Hoewel ik zelf niet rechtstreeks bij de campagne betrokken was, volgde ik het verhaal wel van nabij. Er waren aardig wat barrières voordat die campagne groen licht kreeg, kan ik je vertellen. In die tijd bracht Cadbury Dairy Milk altijd het product goed in beeld en nu was er opeens het voorstel om een man in een gorillakostuum te hijsen. En dat op de klanken van Phil Collins, die ook toen al, eh, nogal retro was. Leg maar eens uit aan de directie dat we daarmee meer chocola gaan verkopen! Het probleem in die tijd was dat we de emotionele band met de consument waren kwijtgeraakt. Daarin hadden genotmomenten altijd centraal gestaan, iets dat kennelijk niet overkwam bij de nieuwe generatie. Dus de plezier-associatie moest worden teruggebracht bij het merk en de functionele aspecten moesten eruit. Maar de campagne liet zich destijds met niets in die categorie vergelijken. Het besluit ging uiteindelijk helemaal naar de top van de organisatie, wat zeer ongebruikelijk was. Uiteindelijk hadden we goed gegokt en het werd een iconisch stuk reclame.’