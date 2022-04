Brahim Zarouali: 'Arjen Lubach is een uitstekende communicator'

5. Het wetenschappelijk activisme van Zeynep Tüfekçi - Werken nieuwe technologieën discriminatie in de hand?

'Één van mijn grootste inspiratiebronnen binnen de wetenschap is de Turkse techno-socioloog Zeynep Tüfekçi. Ze is op dit moment werkzaam als professor aan de Universiteit van North Carolina. Ze is bekend geworden vanwege haar onderzoek naar de sociale impact van nieuwe technologieën (zoals big data, algoritmes, artificiële intelligentie) op onze samenleving. Ze slaagt ze er heel goed in om de brug te slaan naar het brede publiek met haar columns in The New York Times & The Atlantic. Tevens is ze ook een gegeerde public speaker op heel wat evenementen (bijvoorbeeld de TED talks*).

Het werk van Tüfekçi is ontzettend belangrijk omdat het je doet inzien wat de gevolgen zijn van de digitale revolutie die zich nu aan het voltrekken is in onze samenleving. En die gevolgen zijn merkbaar in verschillende structureren van onze maatschappij: het commerciële bedrijfsleven, de politiek, de gezondheidszorg, de nieuwsindustrie, enzovoort. Het doet je beseffen dat je actuele gebeurtenissen binnen een groter perspectief moet kunnen plaatsen (en verder moet kijken dan “de waan van de dag”).

We bevinden ons namelijk in een tijdperk waarin technologische ontwikkelingen zich in een razendsnel tempo opstapelen, en bij heel wat nieuwe technologieën beseffen we nog niet goed genoeg wat de mogelijke impact zou kunnen zijn op onze samenleving. Bijvoorbeeld: zijn deze technologieën wel veilig voor onze privacy? Werken deze technologieën discriminatie in de hand? Zijn deze technologieën wel transparant genoeg?

Danzij het inspirerend werk van Tüfekçi ben ik meer dan ooit gemotiveerd om me bezig te houden met hoe we als maatschappij (bedrijven, organisaties) gebruik kunnen maken van nieuwe communicatietechnologieën, met respect voor individuele belangen, rechten en vrijheden van alle burgers.'

*) We're building a dystopia just to make people click on ads