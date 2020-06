Greo Belgers (Triodos): 'Pop culture viert op uitbundige wijze diversiteit'

Deze week is Greo Belgers, Group Director Marketing Triodos Bank, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag), die hier - gebundeld - te zien zijn.

Greo over zijn week: 'Digitale media hebben pop culture volledig op zijn kop gezet. De smaak en lifestyles, de ideeën, gedachten en perspectieven, vaak van jonge mensen - pop culture is nog nooit zo dominant geweest. Ik heb er een fascinatie voor, omdat het de wereld verandert, mensen beïnvloedt en in beweging brengt, ook als ze voor nog grotere groepen mensen nog aan het oog onttrokken zijn.

Pop culture viert boven alles en op uitbundige wijze onze diversiteit. En dat kan echt van alles zijn. Zo kopte NBC News: "Kanye West's new album 'Jesus Is King' wants to make faith a pop culture force". En het gebeurt. En zo zijn er talloze andere, die voor elke nichegroep weer de to die and life for lifestyle is. Daarom deze week een ode aan pop culture.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Kanye West, Yeezy en Star Wars

'The Force is with you, Kanye West! Ik heb een fascinatie voor Kanye. Vorig jaar onthulde de rapper op Forbes’ cover dat hij shelter homes met een Star Wars-twist aan het bouwen is: replica’s van Luke Skywalkers beruchte Tatooine huis. Kanye is fan van Star Wars. In het nummer "Gone" verwijst hij met de tekst "but if they ever flip sides like Anakin" naar Anakin Skywalker’s draai om de duistere Darth Vader te worden.

In 2007 produceert Kanye de pilot Alligator Boots voor Comedy Central en staat erop dat Kim Kardashian in de show komt, gekleed als Prinses Leia. De show is een succes en de start van hun relatie.

Vanuit LA werden dit jaar daklozen overgebracht naar de shelters in Calabasas. Daar moesten zij ook figureren in de spectaculaire kerdiensten die Kanye als rappende voorganger hield. Eerst 1 keer per week, later elke dag. Veel homeless people namen snel de bus weer terug.

Het genoemde project Yeezy Home (voor de shelter homes) is inmiddels aan zijn Yeezy sneaker label (een collaboratie met adidas) toegevoegd, om zoals gezegd minder bedeelden te helpen. “This is an incredible idea,’ zei President Trump erover. "Kanye is a tremendous man. He likes me. He likes me a lot. And I like what he’s doing." De famous for being famous reality show, KUWTK (Keeping Up with the Kardashians), is de meest bekeken TV show ter wereld. Reality, rap en religie smelten samen tot een mega-imperium en worden zo popcultuur met een hoofdletter P.’