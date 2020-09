Professor Rick van Baaren: 'De kwaliteit en kwantiteit van strategie moet echt omhoog'

Deze week is prof. dr. Rick van Baaren, expert op het gebied van gedragsverandering en communicatie en als zodanig verbonden aan reclamebureau Open Now (hij is oorspronkelijk medeoprichter van adviesbureau D&B), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Van Baaren over zijn week: 'Strategie is in mijn optiek een onderpresterend verlegen kindje en creatie de koning in de reclamewereld. De kwaliteit en kwantiteit van de onderbouwing van campagnes moet echt omhoog. We moeten van impact naar impact met effect. Daar zal mijn week over gaan.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Een probleem, meerdere oplossingen

'Mijn eerste Random Pic(k) Of The Day zijn twee campagnes die ik al jaren gebruik in mijn colleges. Inspirerend hoe een probleem als zwerfafval wordt aangepakt op twee totaal verschillende manieren:

"Don’t mess with Texas" is een slogan van een langlopende en succesvolle campagne die gericht is op het verminderen van zwerfafval op de Texaanse wegen. De dubbele betekenis maakt deze campagne sterk; spot niet met ons en vervuil ons niet. Creatie is de essentiële kroon op een goede gedragsstrategie, want met gedragstechnieken alleen breng je de boodschap niet met genoeg impact over.

De tweede is The Palau Pledge*. Voordat je voet zet op de tropische eilanden van Palau in de Grote Oceaan, doe je eerst een belofte aan de kinderen van Palau. Namelijk om hun thuis niet te vervuilen tijdens jouw bezoek. Het is letterlijk jouw identiteit, jouw paspoort, waarin de verklaring dat je het eiland niet vervuilt wordt gestempeld. Aanzienlijk minder zwerfafval is er op de eilanden geconstateerd door deze manier van creatieve commitment kweken. De tekst van de belofte haalt weerstand weg, en zonder weerstand zijn mensen bereid zich aan te passen.’

*) The Palau Pledge was de grote winnaar van Cannes Lions 2018 met 3 Grand Prix: in de categorieën Titanium ('for game-changing creativity'), Sustainable Development Goals en Direct / 1-on-1 Marketing and Communications.