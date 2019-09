Eén jaar Instagram TV, wat is de stand van zaken?

Dat het nog steeds niet mogelijk is om te adverteren op IGTV is een zwakte, daar is iedereen het wel over eens. Lucio Jessurun (Yune): ‘Er zijn ontwikkelingen gaande te zijn om dit wel mogelijk te maken, maar er is nog niks concreet.’ Voorlopig zorgt dit ervoor dat het enthousiasme bij marketeers uitblijft, vult Lisa Mesman (Social Inc.) aan. ‘IGTV betaalt zich simpelweg nog niet uit. Ook al stijgt het aantal gebruikers van IGTV, marketeers blijven voorzichtig.’

In eerste instantie zou IGTV volledig verticaal gaan, maar daar is het social media-platform dit jaar toch op teruggekomen. Het is nu alsnog mogelijk om horizontaal video’s te bekijken, omdat de verwachte contentgroei uitbleef. Jessurun: ‘Het lijkt wel alsof er sprake is van een identiteitscrisis door het terugvallen op horizontaal kijken. Alsof ze er zelf niet meer in geloven, ze houden geen voet bij stuk.’

Tim van der Wiel (GoSpooky) sluit zich daarbij aan. ‘Het was in eerste instantie heel logisch en slim dat dit platform werd gelanceerd, omdat iedereen tegenwoordig op Instagram zit en long video een vlucht neemt. En uit cijfers blijkt dat er genoeg mensen zijn die hun scherm niet willen draaien. Twitter is bijvoorbeeld in het verleden heel groot geworden, omdat Facebook de app niet op orde had. Dat zou ook bij IGTV kunnen gebeuren, omdat veel gebruikers de YouTube-ervaring niet optimaal vinden.’ Jelle Kolleman (MediaMonks): ‘Ik denk dat mensen hun telefoon best een kwartslag willen draaien om long format te bekijken. IGTV is dus zeker levensvatbaar en daar waar Youtube inmiddels ook verticale films heeft geadapteerd, is het totaal logisch dat IGTV ook horizontale content toont. De strijd op dat vlak is beslecht, nu gaat het om bereik.’

Wat verder als zwakte wordt gezien door de kenners is het onafhankelijke karakter van IGTV. Het videoplatform en Instagram zelf werden lange tijd gezien als iets los van elkaar. Van der Wiel: ‘IGTV was ietwat verstopt, waardoor niemand het opende. Nu is het goed geïntegreerd in de tijdlijn, waardoor je een gedeelte van de IGTV-video in je feed ziet en door kunt kijken in IGTV zelf. Dat werkt heel goed, dus ik verwacht ook meer integraties.’Kolleman: ‘Technisch gezien is IGTV niet per se heel bijzonder. Wat wel heel erg goed is, is dat dat je niet een andere app hoeft te openen of naar YouTube moet gaan om een langere video te kunnen kijken.’