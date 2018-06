Wat iedere marketeer moet weten over de duistere zijde van Instagram

Waar Twitter en Facebook de afgelopen jaren vaak bekritiseerd werden, wist Instagram zich veelal in positieve zin te onderscheiden. Het platform groeit nog steeds hard in populariteit en er waren geen momenten van grote ophef over privacy-issues. Maar pas op, ook Instagram kent een donkere kant.



Irrelevantie en spam

De ‘hashtag’ staat centraal op Instagram. Hashtags worden vaak gebruikt in clusters: groepjes woorden die allemaal in verband staan met wat er afgebeeld wordt op een gedeelde foto. Elk beschrijvende woord wordt voorafgegaan door het teken ‘#’. Een foto van de grachten in Amsterdam kan bijvoorbeeld toegelicht worden met hashtags als: ‘#amsterdam #grachten #netherlands #natuur’.

Zolang die hashtags in de juiste context worden gebruikt, functioneert het systeem goed. Bezoekers kunnen binnen Instagram zoeken op bepaalde hashtags zodat ze relevante foto’s te zien krijgen. Echter, zodra populaire hashtags als ‘#amsterdam #netherlands’ worden misbruikt als toelichting bij irrelevante foto’s, met als enige doel om meer mensen te bereiken, dan doet dit afbreuk aan de kwaliteit van het platform.

Waarom zou iemand irrelevant willen zijn? Een goede vraag. Sommige hashtags zijn zo populair dat het simpele gebruik van die hastags een Instagram account een groter bereik oplevert. Agressieve Instagram kanalen die uit zijn op het bereiken van zoveel mogelijk mensen, proberen vaak massaal deze populaire hashtags op te nemen in commerciële berichten om bijvoorbeeld om een product of dienst te promoten.



De nepinfluencer.

Een ander ‘eng’ fenomeen, en de laatste dagen erg in het nieuws, is dat van de zogenaamde ‘self-proclaimed’ influencers. Dit zijn Instagram kanalen die op het eerste oog populair, menselijk en betrouwbaar eruit zien, maar eigenlijk niets anders zijn dan robots die een grote spil in het platform vormen. Een nepinfluencer is een kanaal met vaak duizenden volgers, maar zonder menselijke engagement.

Het patroon werkt als volgt: geautomatiseerde systemen produceren massaal nep-accounts die elkaar op grote schaal volgen, liken en op elkaars berichten reageren. Hierdoor ontstaan er grote Instagram accounts die op de nepactiviteit teren van andere nepaccounts. Gezamenlijk vormen ze een ogenschijnlijk krachtig geheel en bieden ze aan bedrijven de mogelijkheid om via hun kanaal een commercieel bericht te plaatsen. Deze zullen slechts nepaccounts bereiken, omdat ze bestaan uit een web van nepvolgers. Kortom, oplichting van de eerste orde.



The rich kids of Instagram.

Naast de nepinfluencers is er nog een groep twijfelachtige Instagram kanalen,bekend als ‘the rich kids of Instagram’. Dit zijn grote kanalen die worden beheerd door tieners die pronken met hoe geweldig hun luxueuze leventje wel niet is. Ze zijn niet te bescheiden om foto’s van net gekregen Lamborghini’s, dure horloges en grote jachten te delen om zo vaak hun gebrek aan echte vrienden en liefde van familie te maskeren.

De vraag is altijd in hoeverre deze personen echt bestaan en of het niet gewoon nepaccounts zijn die worden gerund door iemand die op z’n zolderkamer wat respect hoopt af te dwingen.



Meer is beter mentaliteit.

Onderliggende probleem voor alle nepperij op Instagram is de ‘meer is beter’ mentaliteit. Meer likes, meer volgers en meer hashtags, in plaats van verdieping en betrokkenheid. Oprechtheid en relevantie zijn het slachtoffer - nog even los van al die jonge gebruikers die in een depressie komen door de aan perfectie grenzende foto's die leeftijdgenoten delen. Het mag duidelijk zijn, ook Instagram heeft zijn donkere kanten.