Twitch-streamster Mathia Koolhout verwondert zich over gebrek aan creativiteit bij adverteerders

Op Twitch kun je streams volgen van uiteenlopende games. Zelf begon ze ooit met het League of Legends, ‘maar daarmee ben ik gestopt, want dat is een ‘toxic community’. Daarmee wil ze zeggen dat het er nogal eens agressief aan toe gaat in de comments. ‘ Nu speel ik vooral Rainbow Six. Dat is een kleinere community, het gaat er veel vrolijker aan toe. Iedere game heeft zo zijn eigen publiek. Al merk ik nu steeds meer dat ik mijn eigen community heb. Dat wil zeggen dat de mensen afkomen op mijn persoonlijkheid en het eigenlijk niet meer uitmaakt wat ik speel.’

Mathia streamt vooral op Twitch, al is ze ook actief op Youtube. Het grote verschil tussen de platforms, is wat haar betreft de mate van interactie. ‘Op Twitch heb je die veel meer dan op Youtube. De chat met de doelgroep vind ik leukste aan streaming. Dat is overigens ook waarom ik geen pro-player zou willen of kunnen zijn. Als gamer moet je dan op het allerhoogste niveau presteren, wat niet kan als je zoals ik veel energie steekt in de chat.’

Naast een verschil in de mate van interactie, merkt ze ook een cultuurverschil met Youtube, in die zin dat het Youtube publiek toleranter is voor, wat je kunt noemen, platte commercie. ‘Op Youtube kom je veel vlogs tegen waarin een sponsor uitgebreid wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de equipment. Zoiets zouden ze op Twitch niet waarderen.’ Niet dat Twitch kijkers niets moeten hebben van commercie, ‘zolang het maar niet te obvious is. Zeg dus niet ‘deze stream is mogelijk gemaakt door deze sponsor’. Doe het op een andere, subtielere manier.’