Bedreigde brandweerbaas riep problemen over zich af met oorlogstaal in media

Vraag is hoe blus je deze uitslaande binnenbrand. Het mag duidelijk zijn dat doodsbedreigingen geen enkele pas hebben. Wel zijn dit soort excessen vaak het gevolg van diepe frustratie, zoals recentelijk bouwers van windmolens in het noorden van het land hebben ervaren. Ook zij worden bedreigd met haatbrieven, sabotage en brandstichting.



Vanzelfsprekend veroordelen burgemeester, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen de doodsbedreigingen aan het adres van de hoofdstedelijke brandweercommandant. Dat doet ook de voorzitter van de Ondernemingsraad van de Amsterdamse brandweer. Die zegt in het bewuste artikel in het AD: 'Als dit verhaal klopt, is dat enorm triest. Wij keuren elke vorm van intimidatie en bedreiging af. Verwonderlijk dat de ondernemingsraad hier niet van op de hoogte is gebracht.'



Verwonderlijk? Nou niet echt als je weet dat Schaap eind april in het radioprogramma De Nieuws BV op NPO Radio 1 verklaarde dat de organisatie wordt aangevoerd door ‘de maffia van de medezeggenschap’, zoals hij het uitdrukte: 'De medezeggenschap ondermijnt de organisatie ter faveure van zichzelf, de commandant was niet meer de baas.'