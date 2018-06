Onderzoek interne social media: meer oog voor doelen organisatie en rendement

Uit de manier waarop interne social media zijn georganiseerd, beklijft het beeld dat het interne platform nog niet diep genoeg geworteld is in de organisatie. Het is met name een communicatiemiddel en minder een businesstool. Interne community’s zijn nog weinig geïntegreerd in de primaire processen van de organisatie en de eindverantwoordelijkheid ligt in bijna alle gevallen (mede) bij de afdeling Communicatie.

In vergelijking met de onderzoeken uit 2014 en 2016 is communitymanagement juist minder vaak formeel belegd. Bij ruim een derde van de organisaties is zelfs niemand verantwoordelijk voor moderatie.