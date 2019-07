‘Concept en productie moeten meer met elkaar worden geïntegreerd’

‘Ik vind dat het concept leidend is voor de executie en niet andersom’, zegt Nathalie Lam (head of global sponsorships Philips). ‘Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook nadenken over de executie als je het concept ontwikkelt.’ Lam gaat voor aflevering 6, tevens de slotaflevering, van de IAB – Adformatie-vodcast New Creativity in gesprek met Jelle Kolleman (creative managing partner Made.for.Digital).

Kolleman: ‘Zonder concept of idee is er niks. Er moet natuurlijk wel iets bedacht worden. Maar we merken wel dat er een soort sanity check moet worden gedaan met productie, het liefst voordat het aan de klant wordt getoond. Zo kun je afstemmen hoeveel er kan worden gemaakt en bekijken wat er budgettair mogelijk is.’

Lam: ‘Productie en concept zouden ook meer geïntegreerd moeten worden met elkaar. We moeten het eigenlijk niet zo zwart-wit zien.’