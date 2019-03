Beste Tom,

We kennen elkaar niet maar afgelopen vrijdag ontving ik een mail van je over de overname van Storm Digital. Althans zo leek het. Allereerst wil ik je feliciteren met de overname van Storm Digital. Een mooi bedrijf dat Accenture ongetwijfeld gaat helpen om een nog serieuzere positie in het Nederlandse bureaulandschap in te nemen.

En daar wringt gelijk de schoen. Na de eerste zin blijkt uit de mail dat de overname niet de reden is dat we dit bericht ontvingen. De kern van je betoog is namelijk dat Accenture Media Management heus wel integer en transparant is en dat wij ons als bureau nergens zorgen over hoeven te maken. En klein citaat: “Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we nooit zowel de adverteerder als de uitgever tegelijkertijd vertegenwoordigen en we handelen altijd als vertrouwenspartner voor onze klanten.”

Bureaus zijn in deze redenatie kennelijk niet relevant…

Beste Tom, ik moet bekennen dat ik het niet helemaal geloof. In het verleden is overtuigend aangetoond dat advies en controle in één hand niet zo goed werken (je weet wel, dat spreekwoord van die slager en zijn vlees…). Ik word daarbij altijd een beetje achterdochtig als partijen heel hard roepen dat ze te vertrouwen zijn. Daarvan hebben we inmiddels voorbeelden te over. Zo bleek KPMG toch niet zo netjes op het moment dat ze heel Amstelveen volbouwden. En ook bleek deze week wederom dat ondanks alle UBO formulieren die je bij ING moet invullen, de ING zelf toch niet zo fris is als het gaat om witwaspraktijken. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Naast niet nagekomen protocollen of lekkende Chinese Walls, acht ik de kans dat Accenture Media Management een klant-bureaurelatie van Accenture Digital zal mogen evalueren nihil. En ik geloof al helemaal niet dat er een kans is dat daar een vernietigend rapport over Accenture Digital uit zou kunnen rollen. Laten we transparantie in onze markt nu niet wéér laten vertroebelen door ons achter NDA´s, beleidsregels en firewalls te verschuilen. Gewoon niet doen is daarbij het enige overtuigende.

Mijn advies is daarom: maak een keuze. De ontwikkeling die Accenture Digital op dit moment laat zien, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Maar als Accenture besluit een bureau te worden, stop dan met bureaus te matchen, controleren of evalueren. Of, en dat is misschien wel een beter idee, laat dan een onafhankelijke partij waar nodig de klant-bureaurelaties van Accenture Digital onder de loep nemen.

Ik beloof je dat we dat eerlijk en integer zullen doen. Heus, echt waar.

Met vriendelijke groet,

C.C. Hage

Mediaxplain*



