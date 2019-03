Financial Times (FT) neemt meerderheidsbelang in TNW (The Next Web)

The Next Web is in Nederland vooral bekend van de TNW Conference (dit jaar 9-10 mei, Amsterdam), en wereldwijd door hun Engelstalige technologie site. De afgelopen jaren werd een strategie uitgerold, die gericht op het genereren van meerdere omzetstromen. Dit resulteerde in de opening van een tech hub in Amsterdam (tq.co) en de lancering van een startup database (index.co) en innovatieprogramma's voor corporates en overheden via TNW X.

TNW blijft in de nieuwe situatie als onafhankelijk organisatie opereren. Ook het zittende management team, inclusief de oprichters, Boris Veldhuijzen van Zanten and Patrick de Laive, zal aanblijven.

Vorig maand kondigden TNW en FT al een content samenwerking aan. Deze houdt in dat de Britse uitgever tijdens de komende TNW Conference een van de tracks zal programmeren en, onder de naam The Assembly, tevens een exclusieve bijeenkomst zal hosten voor leiders in technology, business en politiek.