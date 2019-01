Hoeveel draagvlak is er voor een verbod op surco's？

In een opiniestuk in het Financieele Dagblad verwijt Group M-ceo Eric Kramer de STER slecht prijsbeleid. Het bedrijf zou zichzelf in de vingers snijden door grote adverteerders weg te jagen naar de commerciële omroepen Volgens Kramer is er ‘niets vreemds aan’ dat mediabureaus verdienen aan wat ze inkopen voor adverteerders, mits dit open en transparant gebeurt.

Michel Ebeling, commercieel directeur bij Mobgen (Accenture Interactive), en voorheen werkzaam bij Sanoma, noemt het stuk ‘typerend’ voor de huidige staat van de mediawereld. ‘De afgelopen maanden beweeg ik mij weer meer in deze sector en het lijkt soms net of ik in een slechte film van tien jaar geleden ben beland. Op diverse podia en in de pers is er vooral veel aandacht voor surco’s, volumekortingen, prijsbeleid en tariefkaarten. Iedereen lijkt zich vooral druk te maken over de afschaffing van de bureaukorting en de gevolgen voor hun eigen inkomsten.

Maar waar is de aandacht voor de klant in dit verhaal?’, vraagt hij zich af. ‘Mediabureaus bieden toch meer toegevoegde waarde dan alleen een scherp inkooptarief?’ Het mechanisme van kortingen impliceert dat adverteerders hun reclamegeld besteden bij mediapartijen waar zij korting krijgen, terwijl het zou moeten gaan over de ‘toegevoegde waarde’.

Om zeker te weten dat adverteerders een onafhankelijk advies krijgen van hun bureaus, zou een verbod kunnen helpen. Ebeling ziet een parallel met de situatie in de financiële wereld. Sinds 2013 mogen adviseurs geen vergoeding meer ontvangen van banken en verzekeraars. ‘Om dit provisieverbod stond destijds ook niet iedereen te springen. Maar als we er nu op terugkijken, heeft dat verbod prima uitgepakt. Daardoor werd het mogelijk om het kaf van het koren te scheiden en verdwenen de partijen die vooral aan hun eigen inkomsten dachten.’