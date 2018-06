Eigenaar Kieskeurig koopt vergelijker BesteProduct.nl       

BesteProduct.nl blijft als merk bestaan en behoudt zijn identiteit. Wel is het de bedoeling om de bestaande samenwerking met Kieskeurig uit te breiden. ‘Onder de vleugels van Kieskeurig.nl kunnen we onze belofte, dat we kiezen makkelijker maken, nog beter waarmaken', zeg oprichter en mede-eigenaar Niels Willems, die verbonden blijft aan BesteProduct.nl. Reshift neemt ook alle medewerkers over van het Arnhemse bedrijf.

BesteProduct.nl en Kieskeurig zijn beide vergelijkers, maar verschillen wel van elkaar in werkwijze. Waar eerstgenoemde consumenten helpt met voornamelijk eigen testen en informatie, werkt Kieskeurig.nl met gebruikersreviews. Paul Molenaar, directeur van Reshift: ‘Met de combinatie van die twee proposities kunnen we consumenten nog beter helpen. Niet alleen door te laten zien waar je het beste producten koopt, maar vooral ook welk product.’

De testen van BesteProduct.nl zijn wekelijks te zien in kranten van De Persgroep Nederland, waaronder het AD, Eindhovens Dagblad en De Gelderlander. Naast Kieskeurig.nl bereikt Reshift maandelijks acht miljoen mensen met merken als Computer!Totaal, Computer Idee, InsideGamer, PCM en Zoom.nl.