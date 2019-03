Deze kleine bedrijven laten zien hoe belangrijk creativiteit is op social media

Bedrijven kunnen hun beste werk weer inzenden voor The Best Social Awards. Dat betekent overigens niet dat alleen de grote spelers en merken uit de social branche in aanmerking komen. Want tijdens hét social event van het jaar wordt vooral creatieve en innovatieve social content gevierd en beloond. En dat kan ook gaan over kleine bedrijven. Sterker nog, tijdens The Best Social Awards is al heel wat mooie content van kleine bedrijven bekroond binnen verschillende prestigieuze categorieën. En deze tijdlijn langs een paar winnaars van voorgaande jaren toont ook maar eens aan hoeveel het social medialandschap is veranderd.