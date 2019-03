Mediabedrijven op zoek naar de winnende strategie

Voor het abonneemodel is waardevolle content nodig; content waarvoor mensen willen betalen. Maar ook merchandising, eerder of langer toegang en kortingen etc, worden ingezet om fans te binden. Of je van oorsprong een tv-, radio-, print- of techbedrijf bent, doet er niet meer toe. CNN, New York Times, Buzzfeed en VOX zijn mediaorganisaties die publiceren in verschillende formats en op meerdere platforms. En vanaf nu dus ook het liefst voor abonnees.

Een abonneemodel klinkt aantrekkelijk, maar er komt meer bij kijken dan even een paywall plaatsen. Dat bezoekers ineens moeten betalen voor verhalen die ze voorheen ‘gratis’ konden lezen, levert ook niet perse fans op. Verwacht eerder boze gebruikers. Elke mediaorganisatie moet zijn fans goed kennen, zodat wat er gemaakt wordt ook echt aansluit bij de wensen van hun abonnees. Oftewel, elk mediabedrijf moet op zoek naar zijn eigen winnende strategie.

De meeste mediaorganisaties hebben van hun activiteiten op social mediakanalen ondertussen wel geleerd hoe belangrijk consistentie is. De uitdaging waar we nu voor staan, is om dit naar onze owned & operated kanalen te vertalen.

Lara Ankersmit leidt bij de NOS de afdeling Digitale Media, een team van creatieve mensen, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe websites en apps.