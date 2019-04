Radioreclame groeit hard: Sterkste groei sinds tien jaar

De netto spotreclameomzet stijgt met ruim drie miljoen naar 39,1 miljoen euro en de branded content omzet komt uit op drie miljoen euro. De digitale radioreclame omzet groeide met ruim 30%. Deze groei past in een Europese trend. Ook in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Denemarken is een sterke groei in de radioreclamemarkt te zien.

Volgens RAB-directeur Liedewij Hentenaar is de groei in radioreclame vooral te danken aan het feit dat radiomerken met succes durven te innoveren. 'Digitaal is als distributieplatform een grote aanjager voor continu luisteren. Zo kan radio de vertrouwde relatie van luisteraars met hun favoriete station vergroten. Dat betaalt zich uit.'