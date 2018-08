Jongeren haken af bij Snapchat, maar omzet uit advertenties stijgt

De afgelopen drie maanden daalde het aantal gebruikers per dag tot 188 miljoen, waar dat er in het eerste kwartaal nog 191 miljoen waren. Over het hele jaar noteerde Snapchat nog wel groei in het aantal dagelijkse gebruikers, met 7%.

Het management schrijft de daling vooral toe aan het mislukte redesign begin dit jaar, die niet bij iedereen goed is gevallen. Met het nieuwe ontwerp hoopte Snapchat dat het gebruik makkelijker zou worden, maar de gebruikers vonden dat de app juist lastiger was in gebruik. Liefst 1,2 miljoen mensen ondertekenden een petitie in de hoop dat dat Snapchat de veranderingen zou terugdraaien.

Invloed GDPR

Ook de invoering van de Europese privacywetgeving GDPR zou een negatief effect gehad op het dagelijkse gebruik. De kwartaalcijfers tonen echter geen zichtbaar geografisch verschil. Het aantal gebruikers in Europa daalde van 62 miljoen naar 61 miljoen, terwijl het aantal in de VS daalde van 81 miljoen naar 80 miljoen.

Ondanks dat er voor het eerst meer gebruikers afhaakten dan bijkwamen, vielen de kwartaalcijfers van Snap wel in goede aarde bij beleggers. De opbrengsten stegen op jaarbasis met 22% tot 262 miljoen dollar, dankzij hogere inkomsten uit advertenties. Het verlies van Snap werd in de verslagperiode teruggebracht van ruim 443 miljoen tot iets meer dan 353 miljoen dollar.



Saoedische prins

Een van de grootste investeerders is de steenrijke Saoedische prins Alwaleed bin Talal. Hij maakte bekend dat hij eind mei 250 miljoen dollar heeft gestoken in het bedrijf, dat bedrag staat gelijk aan een belang van 2,3 procent.