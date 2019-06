Ster heeft de plannen voor de publieke omroep over zichzelf afgeroepen

Het prijsbeleid van de Ster heeft echter ook iets interessants aangetoond: lagere tarieven hebben er namelijk wel voor gezorgd dat kleinere – veelal Nederlandse – ondernemingen hun weg hebben weten te vinden richting de publieke omroep.

Dat is vanuit gezond ondernemerschap natuurlijk toe te juichen. Koop Nederlandse waar via de Nederlandse kanalen, dat klinkt niet alleen lekker, het is wellicht ook een nuttige rol voor de publieke omroep. Eentje die ons land verder wapent tegen de opkomst van de techgiganten uit de VS, zoals de minister zegt in zijn betoog.

En dat is precies zo tegenstrijdig in de aangekondigde maatregelen. Waarom wel verschraling van het publieke aanbod en minder mogelijkheden voor merken, terwijl we de deur wagenwijd open hebben staan voor de Youtubes & Googles, Facebooks en Amazons van deze wereld? Partijen waarbij kindermarketing een stuk minder gereguleerd is en die ook nog eens het Nederlandse belastingregime vaak links laten liggen.