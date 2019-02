TradeCast TV kiest voor videoadvertentieplatform SpotX

Door SpotX toe te voegen aan het video- broadcastingplatform zegt Tradecast in te spelen op het veranderend kijkgedrag. Meer in het bijzonder gaat het dan om de populariteit van OTT (over-the-top television) en CTV (connected television). Alleen al in Nederland groeide de OTT-markt in 2018 met 7,2% naar een omzet van € 566 miljoen. Het veranderende kijkgedrag zorgt voor een groeiende interesse in advertentiemogelijkheden binnen OTT-diensten.